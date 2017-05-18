Регулярные рейсы из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес может запустить «ВИМ-Авиа»
Авиакомпания получила специальное разрешение от МИДа.
Авиакомпания получила специальное разрешение от МИДа.
Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.
«ВИМ-Авиа» получила разрешение от МИДа на полеты из Владивостока в Сиэтл и
Авиакомпания получила право выполнять полеты из Владивостока в Сиэтл и
Справка: Авиакомпания «ВИМ-Авиа» создана в 2002 году Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту «Домодедово».