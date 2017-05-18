Регулярные рейсы из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес может запустить «ВИМ-Авиа»

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

«ВИМ-Авиа» получила разрешение от МИДа на полеты из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес. Соответствующее сообщение размещено на сайте Росавиации, сообщает ИА PrimaMedia.

Авиакомпания получила право выполнять полеты из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес один раз в неделю. Данное решение закреплено в специальной нотой МИД России № 1676/дса от 24.03.2017 года.

Справка: Авиакомпания «ВИМ-Авиа» создана в 2002 году Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту «Домодедово».