Важный железнодорожный переезд закроют в Приморье
Железнодорожный переезд на ст. Раздольное (Приморский край) будет закрыт в пятницу, сообщает ИА «Дейта».
Железнодорожный переезд на ст. Раздольное (Приморский край) будет закрыт в пятницу, сообщает ИА «Дейта».
Ремонт проводится с 10 до 17 часов 19 мая. При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд — сообщает
Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переездах.
Михаил Грач.