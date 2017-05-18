Важный железнодорожный переезд закроют в Приморье

Ремонт проводится с 10 до 17 часов 19 мая. При необходимости для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд — сообщает пресс-служба ДВЖД.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переездах.

Михаил Грач.