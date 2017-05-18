Велопробег «Красная лента» проведут в Иркутске 21 мая

Велопробег в рамках Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД» состоится в Иркутске 21 мая. Участники проедут от ТРК «КомсоМОЛЛ» по бульвару Гагарина, сделают петлю возле Глазковского моста и завершат движение на площади возле памятника Александру III. Старт мероприятия назначен на 11.00. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Центра СПИД.
«Велопробег “Красная лента” призван объединить усилия в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области и напомнить о важности здорового образа жизни. На финише у памятника Александру III для участников и зрителей запланирован концерт и просветительские игры. В торжественной программе примет участие рок-группа “Экстраверт”. Также выступит Большой хор детей и молодежи Иркутска — один из самых больших в Сибири вокальных коллективов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо концерта, волонтеры проведут профилактические лотереи с призами по тематике ВИЧ-инфекции. Спонсоры акции предоставят 1 тысячу презервативов для бесплатной раздачи зрителям. Каждый желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ и получить консультацию по вопросам социально значимого заболевания.
В рамках акции «СТОПВИЧСПИД» сотрудники Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями вместе с волонтерами продолжают массовое анонимное экспресс-тестирование в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ». За два дня тестирование в прошли 589 человек. Выявлены четыре положительных результата теста на ВИЧ-инфекцию и восемь положительных результатов на гепатит С. Тестирование продолжится до 20 мая, оно проходит ежедневно с 10.00 до 18.00. Кроме этого, профилактические лекции, семинары и тренинги сотрудники Центра СПИД проводят в учебных заведениях. За два дня их посетили более 300 студентов Гидрометеорологического техникума и Педагогического института ИГУ. 100 учащихся и преподавателей сдали иммунно-ферментный анализ на антитела к ВИЧ. Его результаты станут известны на следующей неделе.