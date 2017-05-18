Велопробег «Красная лента» проведут в Иркутске 21 мая

Велопробег в рамках Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД» состоится в Иркутске 21 мая. Участники проедут от ТРК «КомсоМОЛЛ» по бульвару Гагарина, сделают петлю возле Глазковского моста и завершат движение на площади возле памятника Александру III. Старт мероприятия назначен на 11.00. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Центра СПИД.

«Велопробег “Красная лента” призван объединить усилия в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области и напомнить о важности здорового образа жизни. На финише у памятника Александру III для участников и зрителей запланирован концерт и просветительские игры. В торжественной программе примет участие рок-группа “Экстраверт”. Также выступит Большой хор детей и молодежи Иркутска — один из самых больших в Сибири вокальных коллективов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо концерта, волонтеры проведут профилактические лотереи с призами по тематике ВИЧ-инфекции. Спонсоры акции предоставят 1 тысячу презервативов для бесплатной раздачи зрителям. Каждый желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ и получить консультацию по вопросам социально значимого заболевания.