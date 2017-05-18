К проекту «Охота за батарейками» смогут присоединиться жители Хабаровского края

«Каждая выброшенная в мусорное ведро батарейка поражает кислотами и тяжелыми металлами до 10 квадратных метров почвы, это ареал обитания одного ежа, поэтому мы и выбрали колючего зверька символом нашей охоты. Сдай батарейку, спаси ежа, вот такая простая, но актуальная мысль», — рассказал о проекте председатель краевого совета Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Батарейки можно будет сдать в крупных торговых центрах Хабаровска и школах региона. В обмен активисты получат ценные призы. Акция продлится до конца 2017 года. Если проект будет востребован, то организаторы продолжат работу в этом направлении. Они планируют создать в регионе систему раздельного сбора и утилизации отработанных батареек, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества охраны природы.