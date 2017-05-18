Водитель снял на видео дорожную разборку на трассе под Омском

Дорожная разборка попала на камеру видеорегистратора одного из омских автолюбителей. Мужчина снял конфликт, который произошел перед поселком Новоомский по Русско-Полянскому тракту.

По словам водителя, три легковых машины догнали грузовую «Газель» и что-то «доказывали» ее водителю и пассажиру. Примечательно, что чтобы остановить грузовик, владельцы трех машин, среди которых дорогие иномарки с «блатными» номерами, использовали бандитский метод «коробочки», когда автомобиль прижимают к обочине, зажав с трех сторон.