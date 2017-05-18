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08:15 (мск), источник: Om1.ru

Водитель снял на видео дорожную разборку на трассе под Омском

Водители трех автомобилей взяли «в коробочку» водителя грузовой «Газели».

Дорожная разборка попала на камеру видеорегистратора одного из омских автолюбителей. Мужчина снял конфликт, который произошел перед поселком Новоомский по Русско-Полянскому тракту.

По словам водителя, три легковых машины догнали грузовую «Газель» и что-то «доказывали» ее водителю и пассажиру. Примечательно, что чтобы остановить грузовик, владельцы трех машин, среди которых дорогие иномарки с «блатными» номерами, использовали бандитский метод «коробочки», когда автомобиль прижимают к обочине, зажав с трех сторон.

Суть конфликта осталась за кадром. Ничего неизвестно и о состоянии здоровья водителя грузовой «Газели» и его пассажира. Судя по всему, участники драки в полицию обращаться не стали.

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