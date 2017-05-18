Водитель снял на видео дорожную разборку на трассе под Омском
Водители трех автомобилей взяли «в коробочку» водителя грузовой «Газели».
Водители трех автомобилей взяли «в коробочку» водителя грузовой «Газели».
Дорожная разборка попала на камеру видеорегистратора одного из омских автолюбителей. Мужчина снял конфликт, который произошел перед поселком Новоомский по
По словам водителя, три легковых машины догнали грузовую «Газель» и
Суть конфликта осталась за кадром. Ничего неизвестно и о состоянии здоровья водителя грузовой «Газели» и его пассажира. Судя по всему, участники драки в полицию обращаться не стали.