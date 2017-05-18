Детсад № 15 в Ленинском районе Иркутска закрыли из-за отсутствия пластиковых подоконников

Детский сад № 15 в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске закрыли накануне вечером 17 мая в связи с тем, что подоконники в учреждении были не пластиковые. Проводится проверка. Свыше 200 воспитанников детского сада перевели в близлежащие дошкольные учреждения. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, массовое отравление в детском саду № 83 Иркутска произошло 3 мая. Специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Причин отравления в детском саду № 83 Иркутска не выявлено. Никто из детей не госпитализирован. Как рассказал начальник департамента образования Иркутска Александр Костин по результатам проверки Роспотребнадзора, у 15-ти из 28-ми воспитанников одной из групп детского сада обнаружен норовирус. Один из детей пришел в детский сад с симптомами этого заболевания. Сейчас в учреждении проводятся все необходимые профилактические мероприятия, с детьми работают инфекционисты. Детский сад закрывать не планируется.