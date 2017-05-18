Около МВДЦ «Сибирь» изменят схему движения и запретят стоянку

С 18 мая на территории, прилегающей к МВДЦ «Сибирь», вводится запрет на парковку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Ранее в районе центра были размещены знаки «Остановка запрещена». Теперь на их месте установят знаки «Стоянка запрещена». В мэрии отметили, что новые указатели появятся за ограждением около центрального входа в выставочный центр.

Также с 3 июня на участке дороги от ул. Октябрьской до ул. Авиаторов с западной стороны здания МВДЦ «Сибирь» официально введут одностороннее движение. Примечательно, что фактически проезд уже является односторонним, однако документально это не подтверждалось.