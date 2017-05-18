Дельфинарий и Технопарк присоединятся к Ночи музеев-2017 в Новосибирске

В прошлом году на музейную ночь пришли больше 40 тысяч гостей. Среди новинок этого года — мобильный квест. Можно будет прокатиться на теплоходе или пройти кастинг на съемки новой «Кавказской пленницы» — организаторы ежегодно находят новые идеи для привлечения посетителей.

От парка «Городское начало» отправится автобус в Академгородок — экскурсию посвятят 60-летию Сибирского отделения РАН. Подробную информацию о мероприятиях можно посмотреть на сайтах мэрии Новосибирска и министерства культуры области.

— До Колывани многие смогут добраться, там будет очень интересно. Куйбышев находится далековато — больше 300 километров от Новосибирска, но там тоже будет насыщенная программа: исторический бал, выступит детская школа искусств. Каждый населенный пункт области представит свою программу, посвященную Году экологии, — рассказал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.