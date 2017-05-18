После шумихи в соцсетях клумбу с тюльпанами освободили от сетки

В сквере Советского района Красноярска с клумбы тюльпанов сняли антивандальную сетку. Напомним, о странном способе защиты клумбы на ул. Батурина, в «Сквере строителей», стало известно на этой неделе, когда жительница города опубликовала в соцсетях соответствующие фотографии. На снимках было видно, что клумбы с тюльпанами ограждены металлическими конструкциями и закрыты сеткой.

Горожане и жители соседних домов предположили, что такие меры приняли, чтобы уберечь клумбы от вандалов, мужчин-романтиков и запасливых бабушек, которые тоже посягали на цветы.

Накануне стало известно, что сетку с клумбы убрали. Та же красноярка рассказала, что 17 мая встретила в сквере мужчину, который заявил ей, что он оператор и хотел снять на видео для Москвы необычную клумбу, но «решетки» на месте не оказалось.

В фирме «Сибиряк», которая обслуживает эти газоны и офис которой находится рядом со сквером, Newslab. ru пояснили, что эта конструкция изначально была временной. Строители уверяют, что не планировали оставлять ее на клумбе до конца лета.

«Эта конструкция устанавливается не первый год. Она позволяет цветам вырасти и окрепнуть, а также защитить их от бабушек, которые выкапывают луковицы. Как только цветы распустились и стали красивыми, сетку демонтировали», — пояснили в компании.