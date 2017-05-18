Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
5 полезных эффектов сквернословия
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Воспоминания Набережной Круазет
05:53 (мск), источник: Newslab.ru

После шумихи в соцсетях клумбу с тюльпанами освободили от сетки

Строители уверяют, что не планировали оставлять ее на клумбе до конца лета.

В сквере Советского района Красноярска с клумбы тюльпанов сняли антивандальную сетку. Напомним, о странном способе защиты клумбы на ул. Батурина, в «Сквере строителей», стало известно на этой неделе, когда жительница города опубликовала в соцсетях соответствующие фотографии. На снимках было видно, что клумбы с тюльпанами ограждены металлическими конструкциями и закрыты сеткой.

Горожане и жители соседних домов предположили, что такие меры приняли, чтобы уберечь клумбы от вандалов, мужчин-романтиков и запасливых бабушек, которые тоже посягали на цветы.

Накануне стало известно, что сетку с клумбы убрали. Та же красноярка рассказала, что 17 мая встретила в сквере мужчину, который заявил ей, что он оператор и хотел снять на видео для Москвы необычную клумбу, но «решетки» на месте не оказалось.

В фирме «Сибиряк», которая обслуживает эти газоны и офис которой находится рядом со сквером, Newslab. ru пояснили, что эта конструкция изначально была временной. Строители уверяют, что не планировали оставлять ее на клумбе до конца лета.

«Эта конструкция устанавливается не первый год. Она позволяет цветам вырасти и окрепнуть, а также защитить их от бабушек, которые выкапывают луковицы. Как только цветы распустились и стали красивыми, сетку демонтировали», — пояснили в компании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
У отремонтированного недавно детского сада сорвало крышу
В США назначили спецпрокурора по делу о связи Трампа с Россией
Постпред США при ООН допустила повтор сценария Сирии в Венесуэле
В Госдепе прокомментировали запрет российских СМИ на Украине
В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом
Сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ по хоккею
Россияне смогут проверить использование персональных данных
США и ЕС решили не запрещать провоз гаджетов на рейсах из Европы
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь