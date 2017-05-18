Пешие экскурсии по Хабаровску проведут православные активисты
Цикл бесплатных пеших экскурсий проведут представители православного молодежного движения «Курск-Восток».
Цикл бесплатных пеших экскурсий проведут представители православного молодежного движения «Курск-Восток».
Горожанам расскажут о святых и исторических местах Хабаровска. Первая познавательная прогулка состоится 21 мая. Ее участники пройдут по маршруту: храм святителя Иннокентия Иркутского — памятник Петру и Февронии — место высадки 13-го линейного батальона — памятник графу Н. Н.
Экскурсия начнется в 16:00. Присоединиться к ней смогут все желающие. Справки по телефону: 8−924−202−03−45, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на