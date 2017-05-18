Центр Владивостока перекроют на семь часов из-за «ЗаБега»

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.
Спортивно-массовое мероприятие «ЗаБег» пройдет во Владивостоке в воскресенье, 21 мая. В связи с этим будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
На время марафона будет организован объезд по улицам Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.
Полумарафон объединит россиян от Владивостока до Санкт-Петербурга. Помимо главного города Приморья и Северной столицы беговое событие пройдет в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Красноярске. Главная фишка «ЗаБега» в том, что старт воскресного полумарафона во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России.