Центр Владивостока перекроют на семь часов из-за «ЗаБега»

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Спортивно-массовое мероприятие «ЗаБег» пройдет во Владивостоке в воскресенье, 21 мая. В связи с этим будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На время марафона будет организован объезд по улицам Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.