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05:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центр Владивостока перекроют на семь часов из-за «ЗаБега»

Улицы будут закрыты в воскресенье, 21 мая, с 15.00 до 22.00.

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Спортивно-массовое мероприятие «ЗаБег» пройдет во Владивостоке в воскресенье, 21 мая. В связи с этим будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На время марафона будет организован объезд по улицам Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.

Полумарафон объединит россиян от Владивостока до Санкт-Петербурга. Помимо главного города Приморья и Северной столицы беговое событие пройдет в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Красноярске. Главная фишка «ЗаБега» в том, что старт воскресного полумарафона во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России.

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