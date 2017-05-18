Жители Кировского района Хабаровска встретят лето без газа

Жители нескольких домов Кировского района останутся без газа 29 мая. Отключение газоснабжения связано с плановым ремонтом газораспределительной станции Северной РЭС. Без «голубого топлива» горожанам придется обходиться как минимум 11 дней, сообщает портал «Губерния».

Объявления об отключении газа появились на подъездах 17 мая. По словам представителя АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», на время ремонта будет отключено более десяти объектов. В их число войдут жилые дома № 7, 11, 15 на улице Лейтенанта Шмидта и № 4, 12, 16 на улице Джамбула. Также без газа останутся жильцы 54-го дома на улице Серышева.

«Неудобства, связанные с отключением газа, вызваны проверкой и ремонтом станции газораспределения, — говорит приемщик заявок газовой компании Галина Акимова. — Процедуры несут плановый характер и проводятся раз в десять лет. 29 мая наши рабочие начнут подготовку к опрессовке топлива на участке и приступят к откачке газа. К сожалению, на всю процедуру понадобится не менее одиннадцати дней. Если работа будет завершена раньше, мы обязательно уведомим об этом жильцов».

Также собеседница рассказала, с чем связаны сроки отключения. Для того чтобы провести проверку оборудования на надежность, необходимо не только откачать газ из резервуаров, но и полностью заполнить их водой. Затем нужно несколько суток следить за емкостями и трубопроводом на предмет утечки. После сдачи объекта комиссии Гостехнадзора подача газа будет возобновлена.

Газовики рекомендуют горожанам запастись терпением и готовить пищу с помощью кухонных электроприборов.