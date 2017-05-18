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06:21 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудников Спецсвязи отстранили после инцидента на дороге во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Члены экипажа автомобиля Спецсвязи в Приморье временно отстранены из-за проверки после инцидента на дороге во Владивостоке, сообщает Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи».

Источник: РИА Новости

Ранее Росгвардия сообщала, что установит законность действия работников Спецсвязи ФСО РФ после появившегося видео, на котором они угрожают оружием водителю во Владивостоке. Проверку также начала краевые прокуратура и УМВД.

«В отношении правомерности действий экипажа управления специальной связи по Приморскому краю проводится служебная проверка, на время которой члены экипажа временно отстранены от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что автомобиль опасно маневрировал перед машиной спецсвязи, а потом полностью заблокировал его движение на восемь минут. Действия водителя были расценены экипажем спецсвязи как «попытка провокации с целью остановки бронеавтомобиля и дальнейшего нападения».

«Оружие экипажем спецсвязи не применялось, перевозимые ценные отправления в сохранности доставлены по назначению», — сообщает ФГУП.

По факту происшествия региональным управлением специальной связи поданы заявления в УМВД и УГИБДД УМВД по Приморскому краю. О случившемся также проинформировано УФСБ по Приморскому краю.

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