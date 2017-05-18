20 деревьев спасли участники акции «Экозачёт» в Иркутске
В рамках проекта было спасено 2000 кг макулатуры.
В рамках проекта было спасено 2000 кг макулатуры.
Церемония награждения участников и победителей марафона «ЭКОЗАЧЁТ» состоялась 12 мая. Всем представителям вузов были вручены дипломы от оргкомитета «ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ», благодарственные письма от мэрии и Общественной палаты города Иркутска. Отдельно были отмечены все участники, поэтому активные студенты смогли повысить рейтинг собственных достижений и побед.
Студенты и организаторы очень надеются, что марафон «ЭКОЗАЧЁТ» будет развиваться и станет более массовым и популярным событием в городе, а участие в нем — хорошей и полезной традицией для каждого учебного заведения.
Подобные мероприятия доказывают, что каждый неравнодушный человек способен внести свою лепту в сохранение природных ресурсов и улучшение экологии родного края.
Кстати, организаторы проводят еще одну акцию по сбору макулатуры в Иркутске — «Зелёная пятница». В ней могут принимать участие организации и офисы. «АиФ-Иркутск» призывает своих читателей приносить макулатуру в редакцию по адресу ул. 5 Армии, 29, офис 411, телефон 500−526.