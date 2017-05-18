Численность жителей Красноярского края приближается к 3 млн человек

В Красноярском крае на начало 2017 года проживало 2875301 человек. Это на 8811 человек больше, чем на 1 января 2016 года. Такие данные озвучил Красноярскстат.

Население региона увеличилось за счет естественного прироста на 3983 человека и миграционного — на 4828. Между тем, в 2015 году естественный прирост был больше почти на тысячу человек. При этом миграционный поток увеличился почти в два раза. Большинство на постоянное место жительство приехали в край из Сибирского федерального округа.

Всего в прошлом году в крае родилось 39828 детей. Это меньше, чем годом ранее на 1358 человек. При этом в семьях стали чаще рожать вторых и последующих детей.

Смертность в крае немного снизилась. В прошлом году умерло 35845 человек (меньше на 377 человек, чем в 2015). Основными причинами смертности населения оставались болезни системы кровообращения (в 2016 году на их долю приходилось 46,7 процента всех случаев смертей), новообразования (19,3 процента) и внешние причины (12,2 процента).