Приморцы готовы помочь Брэду Питту с получением дальневосточного гектара
Шуточный видеоролик о сыгравшем Ахиллеса актере, который решил получить кусок Приморской земли, создали во Владивостоке.
Шуточный видеоролик о сыгравшем Ахиллеса актере, который решил получить кусок Приморской земли, создали во Владивостоке.
Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.
Знаменитый крик — «Гектор» — из фильма «Троя» стал для получивших землю по коллективной заявке жителей Приморья поводом к созданию шуточного видеоролика на
Напомним, автор канала Андрей Попов получил землю по коллективной заявке и решил вести видеоблог о ее освоении. Кроме серьезных советов, он иногда выкладывает и подобные шутки.