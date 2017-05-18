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06:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы готовы помочь Брэду Питту с получением дальневосточного гектара

Шуточный видеоролик о сыгравшем Ахиллеса актере, который решил получить кусок Приморской земли, создали во Владивостоке.

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Знаменитый крик — «Гектор» — из фильма «Троя» стал для получивших землю по коллективной заявке жителей Приморья поводом к созданию шуточного видеоролика на Youtube-канале «9 гектар». Ролик иронизирует над зарубежными звездами, которые в последние несколько лет все чаще получают российское гражданство. Один из них, Стивен Сигал, недавно заявил о желании получить ДВ-гектар, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, автор канала Андрей Попов получил землю по коллективной заявке и решил вести видеоблог о ее освоении. Кроме серьезных советов, он иногда выкладывает и подобные шутки.

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