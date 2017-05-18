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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Двойной тариф. Как делать миллионы из воздуха?

Как управляющие компании зарабатывают?

Председателя ТСЖ в Ленинске-Кузнецком обвиняют в присвоении 1,3 млн руб. Кемеровскую управляющую компанию «Серебряный бор» подозревают в хищении 3 млн руб. Эти суммы — деньги жильцов, которые у них собрали на капитальный ремонт и оплату коммунальных услуг. О том, какие уловки придумывают «управленцы», чтобы содрать с нас побольше, рассказывает корреспонденту «АиФ — Кузбасс» пенсионер из Прокопьевска Владимир Павлов. Он уже отсудил у своей УК 1,6 млн руб. и продолжает выигрывать процессы.

Несуществующие расходы.

Наталья Исаева, «АиФ — Кузбасс»: Владимир Алексеевич, в прошлом году вы доказали в суде, что жильцы дома переплатили за капитальный ремонт и за ремонт лифта. Судиться продолжаете до сих пор. За что ещё, как вы считаете, с вас брали лишние деньги?

Владимир Павлов

Владимир Павлов: Среди затрат есть «содержание конструктивных элементов здания». В договоре чётко прописано, что сюда входит. Например, содержание крыши, козырька, лестничных маршей и т. д. В наших же актах в этой графе умники из УК прописывали ремонт задвижки, ремонт канализационной трубы, снятие показаний с теплосчётчиков. Но ведь мы и так за это платим! Эти расходы включены в другую строку — как внутридомовое оборудование. Выходит, мы одни и те же услуги оплатили дважды!

Мне удалось доказать, что по статье «содержание конструктивных элементов здания» управляющая компания никаких работ не проводила, а деньги брала. Суд обязал её вернуть незаконно полученные с жильцов 90 тыс. руб. Но, чтобы получить решение суда, пришлось пережить 13 заседаний! И самое страшное, что и это не конец: теперь предстоит рассмотрение в апелляционном суде Кемерова и многодневная работа по выбиванию денег с привлечением судебных приставов.

А ведь все эти вопросы, по сути, можно решить и без суда. Иначе, зачем нам администрация и жилищная инспекция? На деле же выходит, что мы, жильцы, остаёмся один на один со своими бедами. В декабре 2016 г. был на приёме у руководителя областной ГЖИ. Она лично подписала все мои семь писем. Ответа нет до сих пор! А у людей уйма нерешённых вопросов, уйма жилищных проблем. Мне постоянно звонят, советуются. Всем хочется помочь. Но что я могу сделать один?

— Выходит, что управляющие компании могут придумывать свои тарифы и свои статьи расходов? Какие ещё суммы в квитанциях должны нас насторожить?

— Тарифы вообще всегда настораживают. Готовясь к очередному иску, поднял наши действующие тарифы с 2013 г. и сравнил их с теми, что утверждены горсоветом. По строке «содержание мусоропровода» с нас брали 0,96 руб., тогда как утверждённый тариф — 0,5 руб. Выходит, его без зазрения совести увеличили в два раза. Дальше: «содержание лифта» — 3,56 руб. вместо 3,2 руб. Разница вроде бы небольшая, а в целом по дому за год она выливается в 60 тыс. руб.

Ещё одна строчка — «общие эксплуатационные расходы». С нас скромненько за два года взяли 223 тыс. руб. Деньги нам вернули, когда я получил бумагу от ГЖИ, что такой статьи расходов просто не существует. Но жильцы других-то домов продолжают пополнять чужие карманы. Так почему бы такую бумагу не выслать главе города? Почему нельзя вернуть всем деньги и прекратить беспредел? По моим подсчётам, только одна наша управляющая компании в год собирает 15,8 млн руб. по статье расходов, которой быть не должно!

Многим знакома услуга «санитарное содержание придомовой территории» и «дворовое благоустройство». В 2013 г. мы за это удовольствие платили 130 тыс.96 руб., а в 2016 г. уже 231 тыс. руб. За три года мы заплатили 600 тыс. руб. Сейчас буду судиться, чтобы вернуть эти деньги. Вся придомовая территория, по данным Росреестра, собственность муниципалитета. Несмотря на это, мы готовы оплачивать её содержание, но ведь управляющая компания к ней даже не прикасается! В договоре управления прописано, что «убирать необходимо 6 кв. м у подъезда». В нашем доме шесть подъездов, поэтому и подметают только 36 кв. м. К остальной территории не прикасаются ни зимой, ни летом. Так с какой стати мы должны платить за всю территорию? «Дворовое благоустройство» вообще существует только на бумаге: «Завозка чёрной земли на газоны и содержание номерных знаков». Никакой земли никогда не завозили, внутриквартальный проезд вдоль фасада нашего дома, как сказано в отчёте дорожного надзора городской ГИБДД, «угрожает безопасности пешеходов и движению транспортных средств».

Ещё интересная статья — «неизрасходованные средства». У нас, например, каждый год остаётся 325−350 тыс. руб. За последние три года мы должны были накопить 887 тыс. руб. Но деньги эти нам никто не возвращает! И не объясняет, куда они делись. В мае у меня будет судебное заседание. Надеюсь, что смогу всё вернуть.

Понимания нет.

— Суды вы выигрываете, деньги возвращают… А тарифы всё равно меньше не становятся?

— У меня за 4-комнатную квартиру ежемесячно на коммуналку уходит 3500 рублей. После того как я всё-таки добиваюсь, чтобы нам вернули деньги, управляющая компания делает перерасчёт. В итоге коммуналка у жильцов дома уменьшается. Был период, когда мы два с половиной месяца вообще не платили! Но сами тарифы настырно оставляют прежними, и потом всё идёт по кругу. Хотя знают, что я подам в суд. У меня был опыт обращения в правоохранительные органы… Вот, что мне письменно ответил начальник отдела экономической безопасности МВД по Прокопьевску: «В установленные законом сроки проверки не представилось возможным опросить представителей (УК. — Прим. ред.) по вопросам, изложенным в заявлении».

— Как свою позицию объясняет сама управляющая компания?

— Никак не объясняет, даже не утруждает себя. Мне кажется, это от безнаказанности. Ведь ни администрация, ни ГЖИ меня не поддерживают. Вот яркий пример реакции. В прошлом году суды начались в марте, в апреле я уже их все выиграл. УК подала апелляцию. Решения суд не изменил, и в августе они вступили в законную силу. Прихожу в УК и говорю: «Верните деньги». Вижу только пустые глаза: «Какие деньги?» И так по каждому иску. Даже с исполнительным листом на руках я обивал пороги компании не пять дней, как положено по закону, а два месяца! Деньги нам вернули только в январе 2017 г.

— Когда вводили счётчики, мы все думали, что будем втридорога платить за воду. Оказалось, наоборот, выгодно. Потом ввели ОДН, чтобы УК и ресурсники не теряли деньги … Всё равно найдут, как три шкуры с жильца содрать по закону?

— Благодаря индивидуальным счётчикам свои расходы на воду мы уменьшили в два-три раза! Но теперь эту экономию «съедает» ОДН. По сути, мы платим за тех, кто счётчики не установил в своих квартирах, а также за парикмахерские и магазины, которые «питаются» нашей водой. Если говорить об ОДН по электроэнергии, то сюда входит работа лифта и светильников на лестничных площадках и на фасаде дома. Сейчас разрешили считать её не по площади дома, а по счётчикам. По моим подсчётам, мы за такое освещение переплатили 60 тыс. руб. Но это тонкий вопрос, его сложно доказать. Пока даже не выношу в суд, потому что ещё много явных проблем.

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