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12:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани закроется проезжая часть улицы Короленко

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Казани с 19 мая по 18 июня запланировано поэтапное закрытие проезжей части улицы Короленко, сообщает Миндортранс РТ.

На первом этапе (19 мая — 1 июня) закроется участок между домами № 19 по проспекту Ямашева и № 24 по улице Короленко в направлении движения автотранспорта от улицы Черноморская к проспекту Ямашева.

С 4 по 18 июня планируется закрытие участка дороги в районе местного проезда к дому № 24 по улице Короленко в направлении движения автотранспорта от улицы Черноморская к проспекту Ямашева.

Закрытие проезжей части связано с реконструкцией тепловода в Казани.

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