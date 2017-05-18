В Казани закроется проезжая часть улицы Короленко

На первом этапе (19 мая — 1 июня) закроется участок между домами № 19 по проспекту Ямашева и № 24 по улице Короленко в направлении движения автотранспорта от улицы Черноморская к проспекту Ямашева.

С 4 по 18 июня планируется закрытие участка дороги в районе местного проезда к дому № 24 по улице Короленко в направлении движения автотранспорта от улицы Черноморская к проспекту Ямашева.

Закрытие проезжей части связано с реконструкцией тепловода в Казани.