В Казани закроется проезжая часть улицы Короленко
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Казани с 19 мая по 18 июня запланировано поэтапное закрытие проезжей части улицы Короленко, сообщает Миндортранс РТ.
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Казани с 19 мая по 18 июня запланировано поэтапное закрытие проезжей части улицы Короленко, сообщает Миндортранс РТ.
На первом этапе (19 мая — 1 июня) закроется участок между домами № 19 по проспекту Ямашева и № 24 по улице Короленко в направлении движения автотранспорта от улицы Черноморская к проспекту Ямашева.
С 4 по 18 июня планируется закрытие участка дороги в районе местного проезда к дому № 24 по улице Короленко в направлении движения автотранспорта от улицы Черноморская к проспекту Ямашева.
Закрытие проезжей части связано с реконструкцией тепловода в Казани.