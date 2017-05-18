18—19 мая несколько улиц Ростова останутся без света

Ростовские электросети информируют об отключениях на следующих улицах:

18 мая с 09:00 до 17:00 света не будет по ул. Книжная 194−204; ул. Детская 184−196, 207−223; ул. Солидарности 114−208, 129−221; ул. Владиленская 136−170, 201−243; ул. Шатурская 84−94, 103−129; ул. Кржижановского 168−216, 141−193; пер. Гельца 18−30, 19−39; пер. Кр. Звезды 20−34, 21−35; пер. Ударников 22−42, 29−39; пер. Молочный 10−62, 5−69; пер. Новокубанский 1−51, 8−78; пер. 1-й проезд 2−30, 1−19; ул. Зорге 56, 56/1; ул. Содружества 35/1, 35/2; ул. Королева 1, 1Б, 1Д, 1/5; ул. Комарова 8/2, 10.

С 10:00 до 12:00 по ул. Большая Садовая 68−76; ул. Шаумяна 63, 57, 75.

С 09:00 до 16:00 по ул. Суворова 20/22, 18; пр. Ворошиловский 18/18.

Кроме того, 18 — 19 мая с 09:00 до 16:00 подачу электроэнергии ограничат по ул. Красноармейская 63/1, 65; пер. Ворошиловский 87, 89; ул. Тельмана 72, 80.

С 11:00 до 17:00 по ул. Седова 3−9, 2; пр. Ворошиловский 8,4, сообщается на сайте городской администрации.