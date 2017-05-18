С 1 июня изменится расписание пассажирских поездов в Астане

Вокзальный комплекс «Нұрлы жол» будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных «Тұлпар-Тальго», стандартных — 16 и столько же пригородных поездов.

Кроме того, в период международной выставки «ЭКСПО-2017» планируется запуск 14 дополнительных поездов по различным маршрутам. До нового вокзала «Нұрлы жол» будут курсировать городские автобусы № 2, 14, 32, 48, 50, 57, 201, 202, 500 и 505.

Полный перечень поездов и их расписание опубликован на сайте temirzholy.kz.