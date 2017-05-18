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08:20 (мск), источник: Kazinform

С 1 июня изменится расписание пассажирских поездов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 1 июня 2017 года в связи с вводом в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала Астаны «Нұрлы жол» внесены изменения в график движения поездов, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Источник: Kazinform

Вокзальный комплекс «Нұрлы жол» будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных «Тұлпар-Тальго», стандартных — 16 и столько же пригородных поездов.

Кроме того, в период международной выставки «ЭКСПО-2017» планируется запуск 14 дополнительных поездов по различным маршрутам. До нового вокзала «Нұрлы жол» будут курсировать городские автобусы № 2, 14, 32, 48, 50, 57, 201, 202, 500 и 505.

Полный перечень поездов и их расписание опубликован на сайте temirzholy.kz.

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