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09:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт новый способ жить дольше

Большие семьи и крепкие социальные связи помогают приматам жить дольше. Это выяснили ученые из Эксетерского университета, использовав сведения об около тысячи макак-резусов в Пуэрто-Рико, охватывающие период в 21 год. Результат, по мнению специалистов, применим и к человеку.

Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

В качестве показателя количества социальных связей у приматов биологи взяли число близких у индивида.

Оказалось, что каждый родственник снижал вероятность смерти животного в ближайший год на 2,3 процента.
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Эта взаимосвязь, однако, не обнаружилась у пожилых самок. Ученые считают, что причиной этого являются различия в поведении у старого поколения приматов и молодых обезьян.

Так, животные склонны проявлять агрессию, чтобы занять место в группе, и желают, чтобы другие члены коллектива о них заботились, например, помогали избавляться от паразитов. Макаки-резусы преклонного возраста были более избирательны в социальных связях, что снижало их количество, несмотря на наличие большой семьи.

Ученые считают, что результаты исследования помогут узнать, как древние люди сосуществовали друг с другом, и влияло ли это на качество их жизни. Поскольку социальные связи благоприятствуют долголетию, эволюция могла, таким образом, способствовать развитию первобытных обществ.

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