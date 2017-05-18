Раскрыт новый способ жить дольше
Большие семьи и крепкие социальные связи помогают приматам жить дольше. Это выяснили ученые из Эксетерского университета, использовав сведения об около тысячи
Большие семьи и крепкие социальные связи помогают приматам жить дольше. Это выяснили ученые из Эксетерского университета, использовав сведения об около тысячи
В качестве показателя количества социальных связей у приматов биологи взяли число близких у индивида.
Эта взаимосвязь, однако, не обнаружилась у пожилых самок. Ученые считают, что причиной этого являются различия в поведении у старого поколения приматов и молодых обезьян.
Так, животные склонны проявлять агрессию, чтобы занять место в группе, и желают, чтобы другие члены коллектива о них заботились, например, помогали избавляться от паразитов.
Ученые считают, что результаты исследования помогут узнать, как древние люди сосуществовали друг с другом, и влияло ли это на качество их жизни. Поскольку социальные связи благоприятствуют долголетию, эволюция могла, таким образом, способствовать развитию первобытных обществ.