Волгоградцы смогут выиграть билет на матч Кубка Конфедераций FIFA

Как сообщают ВДТВ в комитете по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области, для горожан устраивают футбольные конкурсы, самые активные смогут побороться за главный приз — билеты на один из матчей «турнира чемпионов».

Два дня с 12:00 до 20:00 на площади Павших борцов Волгограда продлится праздник футбола. Горожане смогут поучаствовать в футбольном мини-турнире и попробовать переиграть футбольных фристайлеров — исполнителей спортивных трюков.

Организатор праздника официальный спонсор FIFA — компания «Хендэ Мотор СНГ», которая предоставляет возможность пройти тест-драйв любого автомобиля из представленного модельного ряда. Роад-шоу посвящено Кубку Конфедераций FIFA 2017.