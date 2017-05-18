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17:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы смогут выиграть билет на матч Кубка Конфедераций FIFA

20 и 21 мая в Волгограде пройдут «Дни футбола». Мероприятие посвящено Кубку Конфедераций FIFA 2017.

Как сообщают ВДТВ в комитете по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области, для горожан устраивают футбольные конкурсы, самые активные смогут побороться за главный приз — билеты на один из матчей «турнира чемпионов».

Два дня с 12:00 до 20:00 на площади Павших борцов Волгограда продлится праздник футбола. Горожане смогут поучаствовать в футбольном мини-турнире и попробовать переиграть футбольных фристайлеров — исполнителей спортивных трюков.

Организатор праздника официальный спонсор FIFA — компания «Хендэ Мотор СНГ», которая предоставляет возможность пройти тест-драйв любого автомобиля из представленного модельного ряда. Роад-шоу посвящено Кубку Конфедераций FIFA 2017.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи под девизом «Футбол чемпионов. Мечта болельщиков». Его участниками станут страна-хозяйка предстоящего турнира (Россия), действующий чемпион мира (Германия) и чемпионы всех шести конфедераций FIFA.

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