Волгоградцы смогут выиграть билет на матч Кубка Конфедераций FIFA
20 и 21 мая в Волгограде пройдут «Дни футбола». Мероприятие посвящено Кубку Конфедераций FIFA 2017.
20 и 21 мая в Волгограде пройдут «Дни футбола». Мероприятие посвящено Кубку Конфедераций FIFA 2017.
Как сообщают ВДТВ в комитете по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области, для горожан устраивают футбольные конкурсы, самые активные смогут побороться за главный приз — билеты на один из матчей «турнира чемпионов».
Два дня с 12:00 до 20:00 на площади Павших борцов Волгограда продлится праздник футбола. Горожане смогут поучаствовать в футбольном
Организатор праздника официальный спонсор FIFA — компания «Хендэ Мотор СНГ», которая предоставляет возможность пройти
Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,