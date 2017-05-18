В Самаре состоится большой мордовский фестиваль
21 мая в Самаре пройдет XIX областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо». Место проведения: сквер «Родина» на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской. Начало в 11:00. Вход свободный.
21 мая в Самаре пройдет XIX областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо». Место проведения: сквер «Родина» на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской. Начало в 11:00. Вход свободный.
В программе мероприятия: выступления детских и взрослых мордовских творческих коллективов Самарской области, выставки национальных блюд и
Фольклорные, эстрадные и хореографические номера подготовят представители Самары, Тольятти, Отрадного, Сызрани, Шенталинского, Исаклинского, Похвистневского, Клявлинского, Кошкинского, Сергиевского,
В фестивале также примут участие гости из Республики Мордовия — лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей,