В Самаре состоится большой мордовский фестиваль

В программе мероприятия: выступления детских и взрослых мордовских творческих коллективов Самарской области, выставки национальных блюд и декоративно-прикладного творчества, пишет Самру.ру.

Фольклорные, эстрадные и хореографические номера подготовят представители Самары, Тольятти, Отрадного, Сызрани, Шенталинского, Исаклинского, Похвистневского, Клявлинского, Кошкинского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Красноярского, Борского, Нефтегорского, Кинель-Черкасского и других муниципальных районов Самарской области.