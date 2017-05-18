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09:55 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре состоится большой мордовский фестиваль

21 мая в Самаре пройдет XIX областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо». Место проведения: сквер «Родина» на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской. Начало в 11:00. Вход свободный.

В программе мероприятия: выступления детских и взрослых мордовских творческих коллективов Самарской области, выставки национальных блюд и декоративно-прикладного творчества, пишет Самру.ру.

Фольклорные, эстрадные и хореографические номера подготовят представители Самары, Тольятти, Отрадного, Сызрани, Шенталинского, Исаклинского, Похвистневского, Клявлинского, Кошкинского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Красноярского, Борского, Нефтегорского, Кинель-Черкасского и других муниципальных районов Самарской области.

В фестивале также примут участие гости из Республики Мордовия — лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, фольклорно-этнографический ансамбль «Мерема», эстрадный исполнитель Олег Гангеев. Мастер-класс по деревянной резьбе проведет Василий Ширманкин, член Союза художников России, преподаватель МОУ «Лицей № 43» Саранска. В рамках фестиваля также будет организована выставка-продажа книг на эрзянском и мокшанском языках, компакт-дисков с мордовскими народными песнями, сувенирной продукции.

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