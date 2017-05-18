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09:45 (мск), источник: АиФ Крым

Крымские музеи сегодня открыты для бесплатного посещения

В перечень музеев, которые участвуют в акции, входят также Ливадийский дворец-музей и Ласточкино гнездо.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 18 мая, все музеи Крыма, которые подведомственны министерству культуры, открыты для бесплатного посещения, передает пресс-служба ведомства.

«Все музеи, отнесенные к ведению министерства культуры Республики Крым, 18 мая 2017 года будут открыты для бесплатного посещения в рамках проведения мероприятия «День открытых дверей», — уточнили в сообщении.

Подобная акция в Крыму приурочена к Международному дню музеев.

Уточним, что в акции участвуют, помимо остальных, Центральный музей Тавриды, Ливадийский дворец-музей и Ласточкино гнездо.

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