Крымские музеи сегодня открыты для бесплатного посещения
В перечень музеев, которые участвуют в акции, входят также Ливадийский
В перечень музеев, которые участвуют в акции, входят также Ливадийский
Сегодня, 18 мая, все музеи Крыма, которые подведомственны министерству культуры, открыты для бесплатного посещения, передает
«Все музеи, отнесенные к ведению министерства культуры Республики Крым, 18 мая 2017 года будут открыты для бесплатного посещения в рамках проведения мероприятия «День открытых дверей», — уточнили в сообщении.
Подобная акция в Крыму приурочена к Международному дню музеев.
Уточним, что в акции участвуют, помимо остальных, Центральный музей Тавриды, Ливадийский