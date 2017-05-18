Крымские музеи сегодня открыты для бесплатного посещения

Сегодня, 18 мая, все музеи Крыма, которые подведомственны министерству культуры, открыты для бесплатного посещения, передает пресс-служба ведомства.

«Все музеи, отнесенные к ведению министерства культуры Республики Крым, 18 мая 2017 года будут открыты для бесплатного посещения в рамках проведения мероприятия «День открытых дверей», — уточнили в сообщении.

Подобная акция в Крыму приурочена к Международному дню музеев.