Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные
Пятница будет единственным сухим днем, в субботу и воскресенье в Новосибирске будут идти небольшие дожди.
Пятница будет единственным сухим днем, в субботу и воскресенье в Новосибирске будут идти небольшие дожди.
Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +9°C, малооблачно.
В ночь на пятницу температура составит +10°C, днем +15°C, облачно с прояснениями.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +17°C, дождь.
Ночью в воскресенье температура составит +13°C, днем +17°C, небольшой дождь. .
По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +7°C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит -1°C, днем +13°C, пасмурно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +5°C, днем +16°C, небольшой дождь.
Ночью в воскресенье температура составит +8°C, днем +12°C, небольшой дождь.