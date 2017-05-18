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09:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные

Пятница будет единственным сухим днем, в субботу и воскресенье в Новосибирске будут идти небольшие дожди.

Источник: Reuters

Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +9°C, малооблачно.

В ночь на пятницу температура составит +10°C, днем +15°C, облачно с прояснениями.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +17°C, дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +13°C, днем +17°C, небольшой дождь. .

По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +7°C, пасмурно.

В ночь на пятницу температура составит -1°C, днем +13°C, пасмурно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +5°C, днем +16°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +8°C, днем +12°C, небольшой дождь.

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