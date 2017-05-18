Вторая волна паводка-2017 приближается к Новосибирску

Вторая волна половодья приближается к Новосибирску, в зону подтопления могут попасть 200 садово-дачных участков, расположенных в пойме реки Обь.

«19 мая 2017 года с 8 часов утра по местному времени объем сбрасываемой воды увеличат до 4500 кубических метров в секунду, — сообщили VN.ru в ГУ МЧС по области. — С 12 часов сброс будет увеличен до 4650 кубических метров. Прогнозируется, что в черте Новосибирска уровень воды в Оби 19 мая приблизится к отметке 390 сантиметров».

В зону подтопления могут попасть до 200 участков садовых обществах Первомайского и Советского районов Новосибирска.

Специалисты МЧС добавили, что по прогнозам, пик второй волны половодья придется на середину июня. При наихудшем развитии гидрологической обстановки, с учетом возможных обильных осадков уровень воды в реке Обь может достигнуть отметки 420 сантиметров. При этом в зоне подтопления могут оказаться около 500 участков в пяти садовых обществах в Первомайского района: «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик», «Молодость», «Волна», а также в трех садовых обществах Советского района: «Дорожник», «Путеец», «Театральный» и «Здоровье».

Дачникам, садовые участки которых находятся в зоне подтопления, нужно предпринять меры по сохранности имущества — поднять наиболее ценные вещи на вторые этажи и чердаки.