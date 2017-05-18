Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Треть россиян не доверяет врачам
Какое жилье сложно продать?
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8Дебаты Макрона и Ле Пен
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу

Еврокомиссия опубликовала новый список перевозчиков, которым запрещен полет в Европу.

Источник: Reuters

В этом году в нем оказалась 181 авиакомпания из 16 стран мира. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что из обновленного списка исключены все перевозчики Бенина и Мозамбика.

При этом в перечень вошли почти все авиакомпании Афганистана, Анголы, Республики Конго и Демократической Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона, Индонезии, Киргизии, Либерии, Ливии, Непала, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра- Леоне и Судана. Перевозчики включены в реестр по причине отсутствия контроля безопасности полетов.

Читайте также
Авиакомпания, не летавшая почти 30 лет, объявила о запуске рейсов

Исключения сделали лишь для некоторых компаний, которым позволили осуществлять полеты только на судах определенных типов. Например, рейсы в ЕС разрешили Air Koryo (КНДР), Iran Air и Afrijet (Габон).

Кроме того, запрет на полеты коснулся Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, Med-View Airlines (Нигерия) и авиационной компании УРГА (Украина), Blue Wing Airlines (Суринам), Mustique Airways (Сент-Винсент и Гренадины) и Air Zimbabwe.

По словам комиссара по вопросам безопасности Виолеты Булц, список призывает страны и авиакомпании задуматься о стандартах. Булц отметила, что исключение Бенина и Мозамбика из реестра говорит о том, что повысить уровень безопасности вполне возможно.

Угадайте авиакомпанию по логотипу

Проверьте, насколько вы опытный путешественник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко поймали на лжи
В Минюсте назвали условие изъятия единственного жилья
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Усманов записал видеообращение накануне суда с Навальным
Врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка Пара дала совместную пресс-конференцию.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь