Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
Еврокомиссия опубликовала новый список перевозчиков, которым запрещен полет в Европу.
Еврокомиссия опубликовала новый список перевозчиков, которым запрещен полет в Европу.
В этом году в нем оказалась 181 авиакомпания из 16 стран мира. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Отмечается, что из обновленного списка исключены все перевозчики Бенина и Мозамбика.
При этом в перечень вошли почти все авиакомпании Афганистана, Анголы, Республики Конго и Демократической Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона, Индонезии, Киргизии, Либерии, Ливии, Непала,
Исключения сделали лишь для некоторых компаний, которым позволили осуществлять полеты только на судах определенных типов. Например, рейсы в ЕС разрешили Air Koryo (КНДР), Iran Air и Afrijet (Габон).
Кроме того, запрет на полеты коснулся Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways,
По словам комиссара по вопросам безопасности Виолеты Булц, список призывает страны и авиакомпании задуматься о стандартах. Булц отметила, что исключение Бенина и Мозамбика из реестра говорит о том, что повысить уровень безопасности вполне возможно.
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