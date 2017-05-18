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17:22 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Владимир Путин прислал в подарок свой портрет с автографом жителю Краснодарского края

Краснодар, 18 мая, KrasnodarMedia. Житель Новороссийска Дмитрий Котенко обратился в письме к президенту России с просьбой выслать портрет с личным автографом и получил желаемое.

Портрет Владимира Путина с его подписью из Кремля выслали на адрес новороссийской администрации. Подарок военному пенсионеру и стороннику политики президента России вручили в торжественной обстановке, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.

7 апреля 2017 года старший прапорщик запаса, бывший старшина роты ВДВ Дмитрий Владимирович Котенко написал на сайт президента РФ необычное обращение с просьбой, чтобы В. В. Путин подарил ему свой портрет с автографом.

Дмитрий Владимирович — ярый сторонник политики действующего президента. Он благодарен ему за отношение к военным пенсионерам, участникам военных конфликтов и просто военнослужащим. Ему нравится работа в антикоррупционном и кадровом направлении.

— Я и жильё в Новороссийске получил только благодаря такому отношению к военным, — пояснил Д. Котенко.

А вот бывшие сослуживцы шутили над Дмитрием Владимировичем, мол, где ты, а где президент, разве будет он отвечать на такую просьбу?

17 мая 2017 года заместитель главы города Надежда Александровна Галкина поручение исполнила, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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