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11:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

В центре Челябинска снесли арт-объект, привезённый из Екатеринбурга

Проект «Части целого» представила арт-группа «Злые» из Екатеринбурга. Один из арт-объектов по задумке установили на улице, но его демонтировали рабочие стройки.

Источник: Аргументы и факты

Челябинск, 18 мая, — Кристина Каримова, «АиФ-Челябинск».

В челябинской галерее современного искусства «OkNo» начала работу выставка екатеринбургской стрит-арт группы «Злые». Однако один из объектов проекта «Части целого», размещённый на улице, оказался демонтирован строителями соседней стройки, рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» организаторы мероприятия.

Идея инсталляции в том, что одна часть проекта находится в пространстве города, а вторая — в галерее. Для арт-объекта, размещенного в городе, выбрали пересечение проспекта Ленина и улицы Энгельса.

«Они приехали в Челябинск, установили арт-объект, но его демонтировали через несколько часов рабочие стройки, — рассказала арт-директор галереи “OkNo” Светлана Шляпникова. — Мы говорили, что приедем утром, договоримся с руководством этой стройки, чтобы этот объект простоял до 31 мая. Но объект был демонтирован и вывезен. Вечером 15 мая, когда мы туда приехали, я его реально не видела. Успели сделать только фотографию. Именно фотографию, а также вырезанных птиц, которые являются символом свободы, разместили в галерее».

В рамках проекта в галерее также работает инсталляция «Не читал, но осуждаю», написанная шрифтом Брайля. Она является отсылом к судебному процессу, который был в советском обществе над Борисом Пастернаком в связи с публикацией его романа «Доктор Живаго» в западных странах.

Это одна из первых работ арт-группы, где размышляют на тему свободы и заключения, художника и человека. Также можно посмотреть видео, как на большом листе профнастила «Злые» выбивают слово «Враг».

Состав группы постоянно меняется, уличные художники не афишируют свои имена.

Выставку можно посмотреть в галерее современного искусства «OkNo», на Сони Кривой, 79а. Вход — плати, сколько хочешь. Время работы: понедельник — пятница 15:00—19:00, суббота 14:00—18:00. В том числе 20 мая в Ночь музеев состоится представление, посвященное инсталляции. Начало в 14:00.

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