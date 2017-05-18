В центре Челябинска снесли арт-объект, привезённый из Екатеринбурга
Проект «Части целого» представила
Проект «Части целого» представила
Челябинск, 18 мая, — Кристина Каримова, «АиФ-Челябинск».
В челябинской галерее современного искусства «OkNo» начала работу выставка екатеринбургской
Идея инсталляции в том, что одна часть проекта находится в пространстве города, а вторая — в галерее. Для
«Они приехали в Челябинск, установили
В рамках проекта в галерее также работает инсталляция «Не читал, но осуждаю», написанная шрифтом Брайля. Она является отсылом к судебному процессу, который был в советском обществе над Борисом Пастернаком в связи с публикацией его романа «Доктор Живаго» в западных странах.
Это одна из первых работ
Состав группы постоянно меняется, уличные художники не афишируют свои имена.
Выставку можно посмотреть в галерее современного искусства «OkNo», на Сони Кривой, 79а. Вход — плати, сколько хочешь. Время работы: понедельник — пятница