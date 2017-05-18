Будем ли с урожаем? Синоптики обещают засушливое лето на Южном Урале

Есть такая примета: после холодной зимы лето обязательно будет жарким. Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Надежда Ячменёва говорит, что вероятность такого совпадения составляет всего 25%.

«У нас в Челябинском гидрометеоцентре отдел краткосрочных прогнозов. Чем больше продолжительность прогноза, тем меньше его вероятность, для долгосрочных прогнозов она составляет 55−60%. Холодная зима — это относительно. Если смотреть по среднемесячной температуре, то у нас минувшей зимой холоднее нормы оказался лишь декабрь, а январь и февраль в норме», — говорит специалист.

Метеорологи с осторожностью говорят о популярных сегодня интернет-ресурсах, предсказывающих погоду на несколько месяцев вперёд.

«Такие сайты дают только усреднённый прогноз погоды, где не отражаются порывы ветра, грозы, град. Был у нас такой случай: обратились за справкой о погоде. Прошли очень сильные дожди, а строители как раз перед этим разобрали крышу детского дома. А у нас ведь заранее было размещено штормовое предупреждение, но люди пользовались другими источниками, где этого не было», — рассказывает Надежда Ячменёва.

Специалисты из года в год отмечают медленное потепление климата, но надеяться на жаркое лето южноуральцам пока рано.

«Действительно, средняя температура в последние годы повышается на полтора-два градуса. Но у нас ведь континентальный климат, и мы живём севернее 52-й параллели, это считается не очень благоприятным. И через нас не проходит граница тёплого лета, она уходит в Оренбургскую область. У нас лето называется умеренно тёплым. Весна у нас в этом году началась вовремя, 7 апреля, поэтому и лета надо ждать обычного. Но умеренные широты — это чередование аномалий, это для нас нормально», — говорит доцент факультета экологии ЧелГУ кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

В синоптики не идут.

Прогнозирование погоды — нужное дело, однако эта сфера с каждым годом испытывает всё больший кадровый голод.

«Средний возраст наших специалистов-прогнозистов — 57 лет. Молодёжь предпочитает более высокооплачиваемую работу. Нам бы очень хотелось, чтобы молодые люди, оканчивая школу, поступали в Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге, там есть и бюджетные места», — говорит начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров.

Кстати.

«У нас на Урале всё растёт и в жару, и в холод. В садах есть полив, так что засуха не страшна. Но поливать каждый день тоже не надо, лучше защитить почву мульчированием — прикрыть перегноем или срезанной и немного подвяленной травой. Так и испарение меньше, и сорняки не так быстро растут. Кстати, сорняки не надо вырывать, их следует срезать близко к почве. А саму землю не перекапывать, а рыхлить на глубину 5−7 см», — советует агроном Союза садоводов России Людмила Пашнина.