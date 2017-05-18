Будем ли с урожаем? Синоптики обещают засушливое лето на Южном Урале
Долгосрочный прогноз обещает южноуральцам тёплое лето, в июне и июле дождей будет меньше, чем обычно.
Долгосрочный прогноз обещает южноуральцам тёплое лето, в июне и июле дождей будет меньше, чем обычно.
Есть такая примета: после холодной зимы лето обязательно будет жарким. Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Надежда Ячменёва говорит, что вероятность такого совпадения составляет всего 25%.
«У нас в Челябинском гидрометеоцентре отдел краткосрочных прогнозов. Чем больше продолжительность прогноза, тем меньше его вероятность, для долгосрочных прогнозов она составляет 55−60%. Холодная зима — это относительно. Если смотреть по среднемесячной температуре, то у нас минувшей зимой холоднее нормы оказался лишь декабрь, а январь и февраль в норме», — говорит специалист.
Метеорологи с осторожностью говорят о популярных сегодня
«Такие сайты дают только усреднённый прогноз погоды, где не отражаются порывы ветра, грозы, град. Был у нас такой случай: обратились за справкой о погоде. Прошли очень сильные дожди, а строители как раз перед этим разобрали крышу детского дома. А у нас ведь заранее было размещено штормовое предупреждение, но люди пользовались другими источниками, где этого не было», — рассказывает Надежда Ячменёва.
Специалисты из года в год отмечают медленное потепление климата, но надеяться на жаркое лето южноуральцам пока рано.
«Действительно, средняя температура в последние годы повышается на
В синоптики не идут.
Прогнозирование погоды — нужное дело, однако эта сфера с каждым годом испытывает всё больший кадровый голод.
«Средний возраст наших
Кстати.
«У нас на Урале всё растёт и в жару, и в холод. В садах есть полив, так что засуха не страшна. Но поливать каждый день тоже не надо, лучше защитить почву мульчированием — прикрыть перегноем или срезанной и немного подвяленной травой. Так и испарение меньше, и сорняки не так быстро растут. Кстати, сорняки не надо вырывать, их следует срезать близко к почве. А саму землю не перекапывать, а рыхлить на глубину 5−7 см», — советует агроном Союза садоводов России Людмила Пашнина.