Подростки из Сирии и Украины получат письма от хабаровских школьников

Ученики городских школ подготовили послания для подростков из других стран. В своих письмах хабаровчане рассказали о том, почему важно жить в мире без воин. Их сочинения просмотрят члены специальной комиссии.

«Из этих писем будут выбраны самые сердечные и выразительные слова, которые ребята адресовали своим неизвестным друзьям из ближнего и дальнего зарубежья. Из этих фраз мы и составим одно большое послание мира, добра и дружбы. 20 мая во время фестиваля “Хабаровск. НАШ” мэр города Александр Соколов раздаст его копии обратно в школы, откуда они разлетятся по всему свету: в Китай и Испанию, Сирию и Японию, Германию и Вьетнам, Украину и Францию, США и Великобританию — во множество стран», — рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен.

Примечательно, что школьники сами выберут учебные заведения, в которые будут доставлены их письма.