Жители Ростова-на-Дону просят запустить к ЧМ-2018 речное такси
С инициативой горожане выступили в разделе «Активный ростовчанин» на сайте администрации областного центра.
С инициативой горожане выступили в разделе «Активный ростовчанин» на сайте администрации областного центра.
В преддверии чемпионата мира по футболу, который российские
«Это было очень удобно, быстро и интересно. Плата за проезд должна быть минимальной, чтобы все люди могли себе его позволить. Это должен быть именно муниципальный транспорт, не коммерческий. Может же город сделать для ростовчан и гостей нашего города
К слову, речные трамвайчики придадут изюминку южной столице. Ну, а в действительности водное такси помогло бы решить главную проблему
Сегодня прогулочные теплоходы «Атаман», «Танаис», «Москва-705», «Мельник», которые ежедневно ходят по реке Дон, используются в основном для экскурсий и прогулок, но не для пассажирских перевозок. Специалисты говорят, что прежде, чем запускать речной трамвайчик в качестве такси, нужно как минимум изучить общественное мнение. Ведь возродить то, что давно кануло в лету, — дело непростое. Здесь нужно учитывать экономическую составляющую. Если речное такси спросом у жителей Донского края пользоваться не будет, город или компания будет терпеть убытки.
Стоит напомнить, что в 2011 году ростовские власти поднимали тему пассажирских речных перевозок. А затем, в 2013 году, 30 млн рублей из муниципальной казны было направлено на реализацию проекта запуска первых речных маршрутов. Тогда городской отдел по развитию туризма и защите прав потребителей возглавлял Александр Головко. По его словам, речные такси — это прекрасная альтернатива обычному автобусу или маршрутному такси. А благодаря водному транспорту пробок в городе станет меньше.
Протестировать проект было решено в срок до апреля 2016 года. Был обещан даже запуск водного пассажирского транспорта в количестве пяти судов. Даже был определен примерный пассажиропоток в 2014 году — около 20 тыс. человек. Особенно порадовались тогда любители рыбалки, напомнив, что их излюбленный маршрут к месту хорошего клёва (Теплоход «Восход» ходил из
Специалисты тогда подсчитали, что речной транспорт не рентабелен в связи с изменившимися возможностями и потребностями людей. Хотя сами потенциальные пассажиры были бы не против речного такси за сносную цену.
Какие цены сейчас у коммерческих фирм, предлагающих водные прогулки по реке Дон, остаётся загадкой. Ни по одному из телефонов, указанных на официальном сайте компании, оказывающей услугу «Такси на воде», дозвониться не удалось.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе стало известно, что донское