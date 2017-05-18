Жители Ростова-на-Дону просят запустить к ЧМ-2018 речное такси

В преддверии чемпионата мира по футболу, который российские города-организаторы примут через год, жители Ростова-на-Дону вновь поднимают вопрос запуска речного такси. Идею ростовчане разместили в разделе «Активный ростовчанин» на сайте администрации областного центра. В частности, горожане предлагают соединить городскую набережную с пляжной зоной, «как было в старые добрые советские времена», передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Это было очень удобно, быстро и интересно. Плата за проезд должна быть минимальной, чтобы все люди могли себе его позволить. Это должен быть именно муниципальный транспорт, не коммерческий. Может же город сделать для ростовчан и гостей нашего города что-то действительно нужное, удобное и приятное? Люди это оценят», — считает автор инициативы Илона Капшиева.

К слову, речные трамвайчики придадут изюминку южной столице. Ну, а в действительности водное такси помогло бы решить главную проблему города-миллионника — разгрузить транспортные артерии от автомобильного транспорта.

Сегодня прогулочные теплоходы «Атаман», «Танаис», «Москва-705», «Мельник», которые ежедневно ходят по реке Дон, используются в основном для экскурсий и прогулок, но не для пассажирских перевозок. Специалисты говорят, что прежде, чем запускать речной трамвайчик в качестве такси, нужно как минимум изучить общественное мнение. Ведь возродить то, что давно кануло в лету, — дело непростое. Здесь нужно учитывать экономическую составляющую. Если речное такси спросом у жителей Донского края пользоваться не будет, город или компания будет терпеть убытки.

Стоит напомнить, что в 2011 году ростовские власти поднимали тему пассажирских речных перевозок. А затем, в 2013 году, 30 млн рублей из муниципальной казны было направлено на реализацию проекта запуска первых речных маршрутов. Тогда городской отдел по развитию туризма и защите прав потребителей возглавлял Александр Головко. По его словам, речные такси — это прекрасная альтернатива обычному автобусу или маршрутному такси. А благодаря водному транспорту пробок в городе станет меньше.

Протестировать проект было решено в срок до апреля 2016 года. Был обещан даже запуск водного пассажирского транспорта в количестве пяти судов. Даже был определен примерный пассажиропоток в 2014 году — около 20 тыс. человек. Особенно порадовались тогда любители рыбалки, напомнив, что их излюбленный маршрут к месту хорошего клёва (Теплоход «Восход» ходил из Ростова-на-Дону в Багаевский район — прим. ИА REGNUM) был закрыт в 2007 году. А воз и ныне там.

Специалисты тогда подсчитали, что речной транспорт не рентабелен в связи с изменившимися возможностями и потребностями людей. Хотя сами потенциальные пассажиры были бы не против речного такси за сносную цену.

Какие цены сейчас у коммерческих фирм, предлагающих водные прогулки по реке Дон, остаётся загадкой. Ни по одному из телефонов, указанных на официальном сайте компании, оказывающей услугу «Такси на воде», дозвониться не удалось.