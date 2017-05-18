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19:46 (мск), источник: Мослента

Май 2017 года в Москве стал самым холодным с начала века

В четверг, 18 мая, погода начнет налаживаться.

Источник: РИА "Новости"

Май 2017 года в Москве стал самым холодным с начала века и за последние 36 лет. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По словам синоптиков, средняя температура воздуха в этом месяце составила плюс 8,5 градусов. За всю историю метеонаблюдений в столице с 1879 года она опускалась в мае так низко всего шесть раз.

«Последний раз такая низкая температура месяца отмечалась в мае в 1980-м году», — говорится в сообщении.

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В первые дни месяца погода была теплой, днем столбики термометров поднимались до 25 градусов выше ноля, однако уже с 3 мая началось сильное похолодание. Среднесуточная температура воздуха опускалась на 9−10 градусов ниже нормы.

Четверг, 18 мая, станет переломным в этом месяце, считают синоптики центра погоды «Фобос». Днем воздух в Москве прогреется до плюс 17−19 градусов, в Подмосковье до 15−20 градусов тепла, что соответствует климатической норме.

В столице будет солнечная погода без существенных осадков, небольшие дожди и облачность ожидаются только на юге и востоке Московской области, где проходит атмосферный фронт. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3−8 метров в секунду, атмосферное давление останется повышенным и достигнет 751 миллиметров ртутного столба.

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