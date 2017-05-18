Май 2017 года в Москве стал самым холодным с начала века и за последние 36 лет. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По словам синоптиков, средняя температура воздуха в этом месяце составила плюс 8,5 градусов. За всю историю метеонаблюдений в столице с 1879 года она опускалась в мае так низко всего шесть раз.

«Последний раз такая низкая температура месяца отмечалась в мае в 1980-м году», — говорится в сообщении.