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12:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Ольхона в Иркутской области создали петицию для сохранения единственной больницы

500 человек подписали обращение в интернете.

Жители острова Ольхон в Приангарье создали петицию для сохранения единственной больницы. По мнению активистов, власти планируют убрать круглосуточный стационар, а взамен предлагают автомобиль, который будет ездить за 100 км. Почти 500 человек подписали электронную петицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой Change.org.

Создатели петиции утверждают, что, несмотря на рост населения в последние годы, на большой процент детей и стариков среди местного населения, количество и доступность медицинских услуг на острове Ольхон продолжают ухудшаться.

Авторы документа уверены, что с учетом плохих дорог и сложностей с переправой на материк из-за частых штормов, «медицинская помощь, гарантированная Конституцией, станет недоступной для жителей острова Ольхон».

Население просит принимать решение только после проведения общественных слушаний.

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