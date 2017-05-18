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12:47 (мск), источник: 365info.kz

Бердонгар прокатился по Астане на инвалидной коляске

Советник МИР РК Танирберген Бердонгар выложил на YouTube видеоролик своего нового эксперимента в Астане.

Источник: 365info.kz

Бердонгар попытался добраться от ТРЦ «Хан Шатыр» до здания парламента на инвалидной коляске. Вместе с советником министра в эксперименте участвовали и люди с ограниченными возможностями.

С самого начала эксперимента участники столкнулись с трудностями — спецподъемник подземного перехода возле ТРЦ не работал.

Как выяснилось в ходе эксперимента, на инвалидной коляске по Астане передвигаться очень сложно. Пандусы во многих местах отсутствуют, а имеющиеся зачастую слишком крутые.

Высота большинства бордюров также не позволяет перейти их иначе, кроме как на своих ногах.

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