Бердонгар прокатился по Астане на инвалидной коляске
Советник МИР РК Танирберген Бердонгар выложил на YouTube видеоролик своего нового эксперимента в Астане.
Советник МИР РК Танирберген Бердонгар выложил на YouTube видеоролик своего нового эксперимента в Астане.
Бердонгар попытался добраться от ТРЦ «Хан Шатыр» до здания парламента на инвалидной коляске. Вместе с советником министра в эксперименте участвовали и люди с ограниченными возможностями.
С самого начала эксперимента участники столкнулись с трудностями — спецподъемник подземного перехода возле ТРЦ не работал.
Как выяснилось в ходе эксперимента, на инвалидной коляске по Астане передвигаться очень сложно. Пандусы во многих местах отсутствуют, а имеющиеся зачастую слишком крутые.
Высота большинства бордюров также не позволяет перейти их иначе, кроме как на своих ногах.