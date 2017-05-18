Бердонгар прокатился по Астане на инвалидной коляске

Бердонгар попытался добраться от ТРЦ «Хан Шатыр» до здания парламента на инвалидной коляске. Вместе с советником министра в эксперименте участвовали и люди с ограниченными возможностями.

С самого начала эксперимента участники столкнулись с трудностями — спецподъемник подземного перехода возле ТРЦ не работал.