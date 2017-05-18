19 мая в центре Омска перекроют дороги

Движение транспорта перекроют в центре Омска 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Завтра с 12.00 до 15.00 на улицах Лермонтова, Броз Тито, Ленина и Короленко движение транспорта будет запрещено. Это связано с проведением Фестиваля регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» — Форума детских общественных объединений Омской области «Россия начинается с тебя».

Из-за этого будут перекрыты улицы на следующих участках:

с 12.00 до 14.00 перекроют улицу Лермонтова (на участке от улицы Ленина до площади Бухгольца, включая площадь Бухгольца);

с 12.00 до 14.00 перекроют движение по улице Броз Тито (на участке от площади Бухгольца до улицы Ленина);

с 12.30 до 15.00 перекроют улицу Ленина (на участке от улицы Лермонтова до улицы Короленко),

с 12.30 до 15.00 движение ограничат по улице Короленко (на участке от проспекта Карла Маркса до дома № 2 по улице Комиссаровской).

Добавим, что парковка транспорта в районе этих улиц с 20.00 18 мая будет запрещена вплоть до окончания мероприятий.