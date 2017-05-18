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12:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

После взрыва дома торговые объекты в Волгограде ожидают проверки

Торговые объекты в Волгограде ждут проверки с правоохранителями и контрольно-надзорными органами после обрушения дома в Советском районе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в городе будет уделено внимание наведению порядка в сфере нестационарной торговли и законному подключению объектов к инженерным сетям. Ситуация находится под личным контролем губернатора, который подписал постановление о неотложных мерах по обеспечению безопасности и защиты населения от возникновения ЧС техногенного характера.

В ближайшее время торговые объекты ждут проверки с участием коммунальных служб, прокуратуры, следователей и контрольно-надзорных ведомств.

«Жадность и алчность недобросовестных предпринимателей, которые незаконно подключаются к сетям общего пользования, их стремление переложить свои расходы на людей, проживающих в многоквартирных домах, приводят не только к увеличению платежей за ресурсы, но и к трагическим последствиям», — заявил губернатор.

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