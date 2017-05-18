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12:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В 3,6 раз выросло число заболевших острым вирусным гепатитом в Волгоградской области

В январе-апреле 2017 года отмечен стабильный уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, сообщает ВДТВ Роспотребнадзор по Волгоградской области.

В текущем году выявлено снижение по острому вирусному гепатиту В — на 29%, по ветряной оспе — на 50%, по укусам клещами — на 17%, по педикулезу — на 25%, по сифилису — на 37%, по гонококковой инфекции — на 21%, по чесотке — на 65%.

Однако выросло число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в сравнении с 2016 годом: сальмонеллезов на 54%, острых кишечных инфекций (ОКИ) установленной этиологии на 16%, ОКИ неустановленной этиологии и пищевых токсикоинфекций на 33%, острого вирусного гепатита А на 67%, острого вирусного гепатита С в 3,6 раза, коклюша на 38%, скарлатины на 23%, ВИЧ-инфекции — на 5%, микроспории на 39%, лямблиоза на 32%, аскаридоза на 58%.

Не выявлены в волгоградском регионе заболевания сибирской язвой, брюшного тифа, трихинеллеза, малярии.

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