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12:49 (мск), источник: 365info.kz

Вода фонтаном бьет из земли в центре Костаная

18 мая в Костанае очевидцы засняли фонтан воды, с огромной силой бьющий из-под земли в самом центре города.

Источник: 365info.kz

Местом инцидента стал пятиэтажный дом по улице Баймагамбетова. Высота бьющей струи достигает пятого этажа.

Похоже, что к ЧП привел прорыв трубы с холодной водой. Как отмечает alau.kz, отверстие в земле, откуда бьет струя, отнюдь не дело рук человека: мощнейший фонтан пробил тротуар.

Вода выносит из пробоины грязь и камушки.

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