Вода фонтаном бьет из земли в центре Костаная
18 мая в Костанае очевидцы засняли фонтан воды, с огромной силой бьющий
18 мая в Костанае очевидцы засняли фонтан воды, с огромной силой бьющий
Местом инцидента стал пятиэтажный дом по улице Баймагамбетова. Высота бьющей струи достигает пятого этажа.
Похоже, что к ЧП привел прорыв трубы с холодной водой. Как отмечает alau.kz, отверстие в земле, откуда бьет струя, отнюдь не дело рук человека: мощнейший фонтан пробил тротуар.
Вода выносит из пробоины грязь и камушки.