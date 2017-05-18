В красноярской школе ввели предмет «Воспитание сказкой»

В красноярской школе № 32 ввели необычные уроки литературного чтения. Учителя в простой форме объясняют детям композиционную четкость произведений, а также знакомят их с более сложными литературными произведениями. Так в школе появился предмет «Воспитание сказкой». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Педагоги провели тест и выяснили, что ученики плохо знают содержание и героев сказок. У 60% детей любимыми персонажами стали феи и трансформеры. Менее половины детей оказались хорошо знакомы со сказками, отметив, что родители часто читают им книги.

Чтобы привить ученикам любовь к книгам, педагоги решили воссоздать сказочную атмосферу в стенах школы. Они украсили стеллажи и шкафы портретами детских писателей, а также создали мини-школу актерского мастерства.

«Наш коллектив сошелся во мнении, что ситуацию необходимо менять, ведь сказка — это не просто занимательное чтение, а важный элемент воспитания. Серьезные нравоучения малышей утомляют очень быстро и редко бывают эффективными. “Воспитание сказкой” позволяет донести нужную информацию в наиболее доступной, легкой для детского понимания форме. Фантастические рассказы учат малышей простым истинам — не обижать слабых, не обманывать, быть добрым и отзывчивым», — рассказала директор школы № 32 Татьяна Руднева.

Добавим, что за год ученики школы показали зрителям три спектакля по мотивам сказок — «Волшебное кольцо», «Теремок» и «Кошкин дом». В планах — постановка спектаклей «Конек Горбунок», «Кот в сапогах» и «Муха-Цокотуха».