В Башкирии экологи объяснили, чем вызвано загрязнение реки Худолаз в Баймакском районе

Как сообщила председатель Сибайского территориального комитета ведомства Гульнар Нугманова, ржавый цвет воды в реке — из-за смыва донных отложений.

«Дело в том, что в 2013—2015 годах на реке Карагайлы, которая впадает в Худолаз, проводились работы по расчистке русла, его выпрямление, — пояснила эколог. — Это было необходимо для исключения рисков подтопления населенных пунктов во время весеннего половодья. Во время проведения работ задели глинное месторождение. И сейчас наблюдается смыв глины, который и придает такой цвет речной воде. Это явление носит временный характер и не таит в себе какой-либо опасности».

В природоохранном ведомстве рассказали, что предприятия, которые сбрасывают стоки в этот водный объект, имеют эффективные очистные сооружения. Было проведено обследование водного объекта с отбором проб воды, влияние промышленных стоков на качественное состояние реки не выявлено. Экологический мониторинг водного объекта продолжается.