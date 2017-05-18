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12:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии экологи объяснили, чем вызвано загрязнение реки Худолаз в Баймакском районе

УФА, 18 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане специалисты Минэкологии республики объяснили, чем вызвано загрязнение реки Худолаз в Баймакском районе. Местные жители, обеспокоенные ржавой водой в водоеме и едким запахом, прислали на телеканал БСТ видео, подтверждающее неудовлетворительное состояние реки.

Как сообщила председатель Сибайского территориального комитета ведомства Гульнар Нугманова, ржавый цвет воды в реке — из-за смыва донных отложений.

«Дело в том, что в 2013—2015 годах на реке Карагайлы, которая впадает в Худолаз, проводились работы по расчистке русла, его выпрямление, — пояснила эколог. — Это было необходимо для исключения рисков подтопления населенных пунктов во время весеннего половодья. Во время проведения работ задели глинное месторождение. И сейчас наблюдается смыв глины, который и придает такой цвет речной воде. Это явление носит временный характер и не таит в себе какой-либо опасности».

В природоохранном ведомстве рассказали, что предприятия, которые сбрасывают стоки в этот водный объект, имеют эффективные очистные сооружения. Было проведено обследование водного объекта с отбором проб воды, влияние промышленных стоков на качественное состояние реки не выявлено. Экологический мониторинг водного объекта продолжается.

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