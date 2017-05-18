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12:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец угрожал дочери пистолетом-зажигалкой

76-летний мужчина заподозрил, что его дочь вывезла какие-то вещи из его квартиры.

Пожилой житель Ленинска-Кузнецкого угрожал дочери убийством с помощью пистолета-зажигалки.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились местные жители. Они сказали, что из соседней квартиры доносятся крики. Когда полицейские приехали на место, они выяснили, что к одной из местных жительниц в квартиру ворвался отец. Потерпевшая рассказала, что пожилой родитель угрожал ей расправой, так как заподозрил, что женщина якобы вывезла из его квартиры какие-то вещи.

Полицейские заржали мужчину и изъяли у него пистолет-зажигалку. В задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Материалы дела переданы в суд, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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