Кузбассовец угрожал дочери пистолетом-зажигалкой

Пожилой житель Ленинска-Кузнецкого угрожал дочери убийством с помощью пистолета-зажигалки.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились местные жители. Они сказали, что из соседней квартиры доносятся крики. Когда полицейские приехали на место, они выяснили, что к одной из местных жительниц в квартиру ворвался отец. Потерпевшая рассказала, что пожилой родитель угрожал ей расправой, так как заподозрил, что женщина якобы вывезла из его квартиры какие-то вещи.