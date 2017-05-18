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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Мизулина внесет в Думу законопроект о регистрации браков вне ЗАГСа

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации брака не только в ЗАГСах, но и вне их стен.

Источник: РИА Новости

Ранее в ЗАГСе Москвы сообщили, что регистрация брака больше не будет сопровождаться дополнительными платными услугами, которые оказывали частные предприниматели: в частности вместо живой музыки с 1 мая будет звучать лишь фонограмма. В некоторых российских регионах подобные ограничения на коммерческие услуги в ЗАГСах ввели еще в 2015 году.

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«Я считаю подобные ограничения абсолютно неправильными. Запрет на живое музыкальное сопровождение, лепестки роз и традиционный бокал шампанского — это уже перегибы. У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным. Зачем лишать их этой возможности? Зачем в такой радостный момент жизни мешать людям выражать свои эмоции так, как они этого хотят?» — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По словам сенатора, принятие законопроекта о выездной регистрации брака позволит молодоженам отпраздновать свадьбу так, как им хочется. Мизулина напомнила, что подобный документ уже вносила в Госдуму Тюменская областная дума, однако нижняя палата его отклонила.

«Я внимательно изучу основания для отклонения законопроекта, подготовлю новый вариант и снова внесу подобную инициативу на рассмотрение Думы. Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак», — пообещала сенатор.

Комментарии
4
Владимир Пацак
Тигра рагатая, говори каво обидела?
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Владимир Пацак
Без ЗАГСа, тока мухи женяцца?
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Василий Фесин
Чем ещё народ рассмешите ???
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