Служительницу ростовского храма, разговаривающую по iPhone 7 Gold, сняли на видео
Гость
Гость
Отметим, что сейчас средняя стоимость такого смартфона составляет 50 тысяч рублей.
«Разве можно говорить по телефону в храме? Не думал, что в Ростове такое может быть», — возмущается автор ролика.
Пользователи социальных сетей едко прокомментировали действия героини видео. В тоже время
«В храмы часто приходят помогать добровольцы, которые помогают проводить церемонии и содержать помещения в порядке. Это самые разные люди, многие из них не нуждаются в деньгах», — сказал Игорь Петровский.