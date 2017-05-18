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18:14 (мск), источник: Деловое сообщество

Служительницу ростовского храма, разговаривающую по iPhone 7 Gold, сняли на видео

Гость Ростова-на-Дону, приехавший в южную столицу из Крыма, заснял на видео женщину в платке, которая складывала в сумку пожертвования, разговаривая по IPhone 7 Gold.

Отметим, что сейчас средняя стоимость такого смартфона составляет 50 тысяч рублей.

«Разве можно говорить по телефону в храме? Не думал, что в Ростове такое может быть», — возмущается автор ролика.

Пользователи социальных сетей едко прокомментировали действия героини видео. В тоже время пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский в интервью изданию 161.ру так пояснил снятые в ролике действия:

«В храмы часто приходят помогать добровольцы, которые помогают проводить церемонии и содержать помещения в порядке. Это самые разные люди, многие из них не нуждаются в деньгах», — сказал Игорь Петровский.

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