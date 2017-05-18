В Волгограде пройдут соревнования на кубок Елены Исинбаевой

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», соревнования пройдут на открытом стадионе ВГАФКа по адресу проспект Ленина, 78. Начало — в 10:00. Добавим, что соревнования на кубок Елены Исинбаевой пройдут в Волгограде третий раз подряд.

Напомним, что в конце января в областном центре прошли открытые соревнования «Кубок губернатора Волгоградской области по легкой атлетике».