Спасатели предупредили о граде и грозе в Воронежской области

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о непогоде в пятницу, 19 мая. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

В отдельных районах области при грозах порывы ветра достигнут 19 м/сек, добавили спасатели. Главное управление МЧС России по Воронежской области напомнило жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности при ухудшении погоды.

Спасатели порекомендовали в ливень или при граде оставаться дома или в укрытии, использовать средства индивидуальной защиты. Если непогода застала на природе, необходимо разбить лагерь в безопасном месте.

Молния же опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы. Опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Мобильный телефон лучше выключить. Опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. На улице стоит держаться подальше от больших, одиноко стоящих деревьев и водоемов.

При сильном ветре нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473)277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.