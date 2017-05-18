Слушания по строительству ГЭС в Монголии завершились в Иркутске

Иркутские слушания завершают марафон. Жители Бурятии, Ольхонского и Слюдянского районов уже высказали своё мнение по поводу строительства ГЭС. Большинство — против. Учёные, экологи и простые жители опасаются, что Байкалу с вводом этих гидроэлектростанций не поздоровится.

— Все отзывы очень отрицательные. Люди не хотят, это даже больше пугает людей. Особенно старожилы возмущаются. Все уверены, что это повлияет на экологию нашего Байкала однозначно, — говорит жительница посёлка Большое Голоустное Анна Зубарева.

Монгольская сторона планирует за пару лет изучить масштаб негативных последствий для озера Байкал. Но то, что они будут — это уже факт.

— При строительстве ГЭС Шурэн и Эгийн-гол режим реки будет похож не на естественный природный, а на энергетический. То есть вода будет поступать в Байкал не так, как сейчас, исходя из дельты, климатических условий. Она будет поступать в соответствии со спросом на электроэнергию, — говорит эксперт-гидроэнергетик Артур Алибеков.

При разработке проекта Всемирный банк обязал монгольскую сторону учесть все замечания, высказанные на общественных слушаниях.

— По-прежнему нарушаются определённые правила банка и довольно беззастенчиво проект МИНИС лоббирует эти ГЭС. Хотя по правилам банка они должны рассматривать альтернативу в том числе, — говорит директор общественной организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу» Сергей Шапхаев.

Между тем альтернатив несколько. Это и гидроаккумулирующие станции и даже солнечная энергетика. Но эти проекты пока не рассматривают.