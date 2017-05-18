Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Ученые рассказали, как получить удовольствие
«Я сказал ему, что он сошел с ума»: Познер об участии в спектакле
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
15:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Слушания по строительству ГЭС в Монголии завершились в Иркутске

В Иркутске завершились слушания по строительству ГЭС в Монголии на притоках реки Селенга, которая больше чем наполовину питает Байкал водой.

Иркутские слушания завершают марафон. Жители Бурятии, Ольхонского и Слюдянского районов уже высказали своё мнение по поводу строительства ГЭС. Большинство — против. Учёные, экологи и простые жители опасаются, что Байкалу с вводом этих гидроэлектростанций не поздоровится.

— Все отзывы очень отрицательные. Люди не хотят, это даже больше пугает людей. Особенно старожилы возмущаются. Все уверены, что это повлияет на экологию нашего Байкала однозначно, — говорит жительница посёлка Большое Голоустное Анна Зубарева.

Монгольская сторона планирует за пару лет изучить масштаб негативных последствий для озера Байкал. Но то, что они будут — это уже факт.

— При строительстве ГЭС Шурэн и Эгийн-гол режим реки будет похож не на естественный природный, а на энергетический. То есть вода будет поступать в Байкал не так, как сейчас, исходя из дельты, климатических условий. Она будет поступать в соответствии со спросом на электроэнергию, — говорит эксперт-гидроэнергетик Артур Алибеков.

При разработке проекта Всемирный банк обязал монгольскую сторону учесть все замечания, высказанные на общественных слушаниях.

— По-прежнему нарушаются определённые правила банка и довольно беззастенчиво проект МИНИС лоббирует эти ГЭС. Хотя по правилам банка они должны рассматривать альтернативу в том числе, — говорит директор общественной организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу» Сергей Шапхаев.

Между тем альтернатив несколько. Это и гидроаккумулирующие станции и даже солнечная энергетика. Но эти проекты пока не рассматривают.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 "Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
Женщина после развода накачала грудь до 32 размера. Фото
"Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
В Минюсте назвали условие изъятия единственного жилья
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь