Слушания по строительству ГЭС в Монголии завершились в Иркутске
В Иркутске завершились слушания по строительству ГЭС в Монголии на притоках реки Селенга, которая больше чем наполовину питает Байкал водой.
В Иркутске завершились слушания по строительству ГЭС в Монголии на притоках реки Селенга, которая больше чем наполовину питает Байкал водой.
Иркутские слушания завершают марафон. Жители Бурятии, Ольхонского и Слюдянского районов уже высказали своё мнение по поводу строительства ГЭС. Большинство — против. Учёные, экологи и простые жители опасаются, что Байкалу с вводом этих гидроэлектростанций не поздоровится.
— Все отзывы очень отрицательные. Люди не хотят, это даже больше пугает людей. Особенно старожилы возмущаются. Все уверены, что это повлияет на экологию нашего Байкала однозначно, — говорит жительница посёлка Большое Голоустное Анна Зубарева.
Монгольская сторона планирует за пару лет изучить масштаб негативных последствий для озера Байкал. Но то, что они будут — это уже факт.
— При строительстве ГЭС Шурэн и
При разработке проекта Всемирный банк обязал монгольскую сторону учесть все замечания, высказанные на общественных слушаниях.
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Между тем альтернатив несколько. Это и гидроаккумулирующие станции и даже солнечная энергетика. Но эти проекты пока не рассматривают.