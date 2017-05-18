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18:01 (мск), источник: РИА Крым

В КФУ предложили сертифицировать студентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости (Крым). Между Советом обучающихся КФУ имени В. И. Вернадского и Ассоциацией предпринимателей Крыма и Севастополя подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе КФУ со ссылкой на председателя Совета обучающихся КФУ Максима Ныркова.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, стороны договорились о совместной работе по реализации целей государственной молодежной политики, и в первую очередь, в сфере трудоустройства студентов по их профильной специальности.

«В рамках данного соглашения началась работа над совместным проектом Совета обучающихся КФУ и Ассоциации предпринимателей, — отметил Максим Нырков, — это добровольная сертификация студентов. Данный проект позволит молодым специалистам дополнительно к диплому получить персональные характеристики и рекомендации руководителей и менеджеров ведущих крымских предприятий».

Проект подразумевает регулярные встречи-семинары со студентами, подготовку кандидатов для тестирования, собеседование с крымскими специалистами различных отраслей экономики, и в заключении — выдачу сертификатов по итогам собеседования.

Такой сертификат, по мнению членов Совета обучающихся КФУ, подписанный компетентными специалистами, станет крайне полезным дополнением к диплому при поиске работы.

«Данное соглашение — это важный шаг вперед в налаживании внешних связей между Советом обучающихся главного вуза Крыма и организациями Республики, которые могут помочь студентам в трудоустройстве», — подчеркнул Максим Нырков.

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