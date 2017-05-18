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15:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Бубновки Иркутской области приняли решение о ликвидации поселка

За это решение проголосовало 230 жителей населенного пункта.

Жители поселка Бубновка поддержали обращение губернатора Иркутской области Сергея Левченко к президенту РФ Владимиру Путину и приняли решение о ликвидации своего населенного пункта. Вопрос о закрытии поселка рассматривался сегодня, 18 мая, на сельском сходе, на котором присутствовал ответственный сотрудник министерства труда и социальной защиты РФ Александр Трай, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, заместитель министра Светлана Иевлева. Вел заседание мэр Киренского района Кирилл Свистелин. На сходе в Киренске собрались 237 жителей Бубновки, в том числе и те, чьи дома уцелели. По итогам схода за ликвидацию Бубновки проголосали 230 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Владимир Родионов пояснил, принятое решение о ликвидации населенного пункта Бубновка из-за отсутствия перспективы его развития даст возможность рассматривать вопрос о предоставлении гражданам единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Тем самым пострадавшие во время пожара и жители, которые не потеряли свои дома, получат средства на переезд из поселка в другие населенные пункты. В 2015— 2016 годы такой механизм закрытия применялся при расселении поселков Согдиондон и Горная Чуя.

«По поручению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, Александр Трай осмотрел пункт временного размещения для погорельцев в Киренске, там сегодня установили стиральные машины и водонагревательные котлы. Побывал в селе Макарово, где подготовлено место под резервный ПВР, но в нем пока нет необходимости», — сообщил Владимир Родионов.

Федеральный чиновник высоко оценил работу пункта выдачи гуманитарной помощи в комплексном центре социального обслуживания населения Киренска, а также осмотрел дома, которые планируются для переселения погорельцев в поселке Алексеевский и в Киренске в микрорайоне Мельничный. Всю информацию о мерах, принимаемых по ликвидации последствий пожара и о помощи жителям, Александр Трай отправляет непосредственно Максиму Топилину.

Также вопрос о мерах, принимаемых по ликвидации последствий пожаров, и оказании помощи погорельцам сегодня рассматривался на 50-й сессии Законодательного собрания региона. Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов сообщил депутатам, о мерах поддержки погорельцев и о выполнении поручений президента РФ по обеспечению их жильем.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина отметила, что дома, планируемые под переселение погорельцев в Киренском районе, обследованы специалистами служб Строй — и Жилнадзора, областного УКСа. На достройку домов требуется 190 млн. рублей, эти средства сейчас будут выделены из областного бюджета, в дальнейшем они могут быть возмещены из федеральной казны. В микрорайоне Мельничном Киренска переселенцам будет выделено 50 квартир, в Алексеевске — 63. Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отметил, что правительство региона и муниципалитет основательно занимается вопросами, которые возникли в связи с пожарами, проведена скрупулезная глубокая работа, депутаты готовы поддержать областное правительство в скорейшем решении вопросов пострадавших от пожаров территорий.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пострадавшим от пожаров жителям деревни Вершина Аларского района Иркутской области выделено 25 соток для строительства новых домов. Кроме того, министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде поступили заявки на получение 1,2 тысячи кубометров леса. Денежную и гуманитарную помощь собрали и передали пострадавшим члены районного молодежного парламента, пришли посылки от населения области и военных, в районной администрации приняли решение о перечислении для помощи пострадавшим однодневного заработка. 4 мая угольщики, которые работают в районе, привезли погорельцам новую одежду и обувь (необходимые размеры и список вещей им передали заранее). В настоящее время решаются вопросы обеспечения пострадавших картофелем — семенным и для приготовления пищи, сельхозтоваропроизводители района комплектуют продуктовую помощь. Потребности в вещах первой необходимости уже нет. Ребятишек возят в школу.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

В ходе своей пресс-конференции Сергей Левченко заявил, что всем погорельцам в Иркутской области будет предоставлен максимальный выбор мест для переселения.

Президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.

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