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15:51 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук пообещал отправить на Остров два дополнительных автобуса

Мэр Калининграда Александр Ярошук пообещал, что на Остров будут направлены два дополнительных автобуса среднего класса, которые будут перевозить пассажиров, имеющих право на льготы. Об этом Ярошук сообщил в четверг на публичном отчете в горсовете, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

Накануне стало известно, что администрация Калининграда решила запустить на Остров пробный автобусный маршрут № 45, в котором действуют льготы для пенсионеров и детей. По словам мэра, на линии в среду работало два автобуса среднего класса.

«Мы пересмотрели — у нас заезд был только на маршрутках. Сегодня запустили два “пазика”, все они проходят. Запустили пробный маршрут, смотрим, сколько их — три, четыре надо будет и с какой периодичностью они этот круг делают», — заявил в среду Ярошук.

В автобусах действительны проездные для пенсионеров, а также льготные билеты для школьников и детей. Автобусы идут по круговому маршруту — с Острова по второму эстакадному мосту на пл. Василевского, Центральный рынок, площадь Победы, Ленинский проспект, пл. Калинина, затем на эстакадный мост и на Остров.

Напомним, на Остров после закрытия моста «Деревянный» ходили только маршрутки № 95, в которых не предусмотрены льготы для пенсионеров и школьников.

В понедельник в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» Ярошук заявил, что власти пытаются договориться с перевозчиками о льготном проезде для проживающих на острове Октябрьском школьников. «Пенсионерам — нет», — заявил тогда градоначальник.

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