Ярошук пообещал отправить на Остров два дополнительных автобуса

Накануне стало известно, что администрация Калининграда решила запустить на Остров пробный автобусный маршрут № 45, в котором действуют льготы для пенсионеров и детей. По словам мэра, на линии в среду работало два автобуса среднего класса.

«Мы пересмотрели — у нас заезд был только на маршрутках. Сегодня запустили два “пазика”, все они проходят. Запустили пробный маршрут, смотрим, сколько их — три, четыре надо будет и с какой периодичностью они этот круг делают», — заявил в среду Ярошук.

В автобусах действительны проездные для пенсионеров, а также льготные билеты для школьников и детей. Автобусы идут по круговому маршруту — с Острова по второму эстакадному мосту на пл. Василевского, Центральный рынок, площадь Победы, Ленинский проспект, пл. Калинина, затем на эстакадный мост и на Остров.

Напомним, на Остров после закрытия моста «Деревянный» ходили только маршрутки № 95, в которых не предусмотрены льготы для пенсионеров и школьников.

В понедельник в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» Ярошук заявил, что власти пытаются договориться с перевозчиками о льготном проезде для проживающих на острове Октябрьском школьников. «Пенсионерам — нет», — заявил тогда градоначальник.